Четверг, 8 Ноября 2018 года
22:37:51 МСК

МВД Пакистана: христианке Асие Биби не запрещено покидать страну

Политика

Министр внутренних дел Пакистана Шахрияр Африди заявил, что христианке Асие Биби, оправдание которой привело к массовым беспорядкам, не запретили выезд из страны

Исламабад, 8 ноября 2018, 21:57 — REGNUM  Министр внутренних дел Пакистана Шахрияр Африди рассказал журналистам на пресс-конференции о ситуации с христианкой Асией Биби, обвиненной в богохульстве и оправданной Верховным судом. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV от 7 ноября, Африди подтвердил, что Асия Биби не покинула Пакистан, ей предоставлена государственная защита.

Ранее, 31 октября, Асия Биби была оправдана Верховным судом Пакистана по делу об оскорблении Пророка Мухаммеда, а ее смертный приговор отменен. Резонансное решение Верховного суда привело к массовым беспорядкам по всей стране.

Чтобы успокоить протестующих, правительство заключило с исламистами соглашение, согласно которому обязалось начать процесс по запрету Асие Биби покидать страну. Однако 7 ноября министр внутренних дел Шахрияр Африди сообщил, что христианке не запретят выезд, пока ее вина не будет доказана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить