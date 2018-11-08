МВД Пакистана: христианке Асие Биби не запрещено покидать страну

Исламабад, , 21:57 — REGNUM Министр внутренних дел Пакистана Шахрияр Африди рассказал журналистам на пресс-конференции о ситуации с христианкой Асией Биби, обвиненной в богохульстве и оправданной Верховным судом. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV от 7 ноября, Африди подтвердил, что Асия Биби не покинула Пакистан, ей предоставлена государственная защита.

Ранее, 31 октября, Асия Биби была оправдана Верховным судом Пакистана по делу об оскорблении Пророка Мухаммеда, а ее смертный приговор отменен. Резонансное решение Верховного суда привело к массовым беспорядкам по всей стране.

Чтобы успокоить протестующих, правительство заключило с исламистами соглашение, согласно которому обязалось начать процесс по запрету Асие Биби покидать страну. Однако 7 ноября министр внутренних дел Шахрияр Африди сообщил, что христианке не запретят выезд, пока ее вина не будет доказана.