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В столице Пакистана начались переговоры с МВФ о предоставлении кредита

Политика

Несмотря на заявление министра финансов страны о преодолении кризиса платежного баланса, в Пакистане начались переговоры с МВФ о кредите

Исламабад, 8 ноября 2018, 17:12 — REGNUM  Делегация Международного Валютного Фонда прибыла в Исламабад для проведения переговоров о займе. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на источники в Министерстве финансов Пакистана, состоялся первый тур переговоров «на техническом уровне». Ожидается, что обсуждение «экономической политики» по требованию МВФ состоится 12 ноября.

К тому времени станут известны результаты других переговоров: 9 ноября управляющий Государственного Банка Пакистана во главе правительственной делегации прибудет в Пекин для переговоров о займе.

Ранее, 6 ноября министр финансов Пакистана Асад Умар, рассказывая о визите в Пекин, заявил о «преодолении кризиса платежного баланса» благодаря саудовским и предполагаемым китайским займам на общую сумму 12 миллиардов долларов.

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Зарубежная хроника
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