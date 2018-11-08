В столице Пакистана начались переговоры с МВФ о предоставлении кредита

Исламабад, , 17:12 — REGNUM Делегация Международного Валютного Фонда прибыла в Исламабад для проведения переговоров о займе. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на источники в Министерстве финансов Пакистана, состоялся первый тур переговоров «на техническом уровне». Ожидается, что обсуждение «экономической политики» по требованию МВФ состоится 12 ноября.

К тому времени станут известны результаты других переговоров: 9 ноября управляющий Государственного Банка Пакистана во главе правительственной делегации прибудет в Пекин для переговоров о займе.

Ранее, 6 ноября министр финансов Пакистана Асад Умар, рассказывая о визите в Пекин, заявил о «преодолении кризиса платежного баланса» благодаря саудовским и предполагаемым китайским займам на общую сумму 12 миллиардов долларов.