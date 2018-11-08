Япония разрешит министру спорта КНДР посетить встречу АНОК

Токио, , 21:07 — REGNUM Японское правительство сообщило, что разрешит министру спорта КНДР Ким Иль Гуку принять участие в международном собрании Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Токио.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», Токио сразу же отреагировал на запрос Пхеньяна, сказав, что «это не проблема, так как цель визита — участие в международной спортивной встрече». Во встрече примут участие 200 стран. Запрет на въезд в Японию для северокорейцев является частью санкций за ракетные и ядерные испытания. Первое исключение было сделано в феврале 2017 года, когда японское правительство разрешило северокорейским спортсменам приехать в Японию во время проведения Азиатских игр в Саппоро. Тогда генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что решение было принято в связи с «исключительными чрезвычайными обстоятельствами и ради спорта». «В спорте не может быть дискриминации», — добавил секретарь.