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Япония уверена в союзе с США вне зависимости от результатов выборов

Политика

В правительстве Японии заявили, что результаты выборов никак не повлияют на японо-американский альянс

Япония уверена в союзе с США вне зависимости от результатов выборов
США и Япония

Токио, 8 ноября 2018, 20:28 — REGNUM  7 ноября главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Японию не волнует относительная победа Демократической партии на промежуточных выборах в США.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», результаты выборов не окажут влияния на двусторонние отношения. «Союз Японии и США непоколебим, и обе партии это понимают. Направления американской дипломатии вряд ли изменятся», — заявил главный секретарь на пресс-конференции.

Однако министерство обороны Японии придерживается другого мнения. «Возвращение «дома демократов» определенно окажет влияние на политику в области безопасности, хоть и не сразу», — высказался официальный представитель министерства.

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Зарубежная хроника
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