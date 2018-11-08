Япония уверена в союзе с США вне зависимости от результатов выборов

Токио, , 20:28 — REGNUM 7 ноября главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Японию не волнует относительная победа Демократической партии на промежуточных выборах в США.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», результаты выборов не окажут влияния на двусторонние отношения. «Союз Японии и США непоколебим, и обе партии это понимают. Направления американской дипломатии вряд ли изменятся», — заявил главный секретарь на пресс-конференции.

Однако министерство обороны Японии придерживается другого мнения. «Возвращение «дома демократов» определенно окажет влияние на политику в области безопасности, хоть и не сразу», — высказался официальный представитель министерства.