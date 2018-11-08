Четверг, 8 Ноября 2018 года
21:20:38 МСК

Япония и Малайзия договорились об углублении сотрудничества

Политика

Премьер-министр Японии встретился с премьер-министром Малайзии в официальной резиденции

Токио, 8 ноября 2018, 20:39 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу со своим малайзийским коллегой Махатхиром Мохамадом. Премьер-министры договорились об укреплении сотрудничества и финансовой помощи со стороны Японии.

По сообщению японского новостного агентства «Тюнити Симбун», Япония поддержит финансовое восстановление экономики Малайзии. Стороны пришли к согласию, что Малайзии будет предоставлен займ в форме так называемых «самурайских» облигаций на сумму 200 млрд иен

Абэ также отметил, что Мохамад является «великим лидером Азии и старым другом Японии» и призвал к сотрудничеству в северокорейском вопросе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить