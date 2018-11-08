Япония и Малайзия договорились об углублении сотрудничества

Токио, , 20:39 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу со своим малайзийским коллегой Махатхиром Мохамадом. Премьер-министры договорились об укреплении сотрудничества и финансовой помощи со стороны Японии.

По сообщению японского новостного агентства «Тюнити Симбун», Япония поддержит финансовое восстановление экономики Малайзии. Стороны пришли к согласию, что Малайзии будет предоставлен займ в форме так называемых «самурайских» облигаций на сумму 200 млрд иен

Абэ также отметил, что Мохамад является «великим лидером Азии и старым другом Японии» и призвал к сотрудничеству в северокорейском вопросе.