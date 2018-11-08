КНДР и Южная Корея намерены сотрудничать в сфере здравоохранения

Пхеньян, , 19:54 — REGNUM Делегации Северной и Южной Кореи 7 ноября провели переговоры и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и борьбе с опасными видами болезней. Встреча была первой за 11 лет и прошла в совместном центре связи, расположенном в городе Кэсоне в КНДР, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Подчеркивается, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, так как являются соседями, и возникновение эпидемий опасных болезней — например, ближневосточного вируса MERS — представляет серьёзную опасность для двух стран. Кроме того, Северная Корея не имеет достаточного опыта и необходимых лекарств для борьбы с современными болезнями по типу MERS, птичьего и свиного гриппа и т.п.

Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения — ещё один шаг в сближении Северной и Южной Кореи. В сентябре и октябре между двумя странами были заключены договоры о соединении железных дорог, создании совместных туристических кластеров, кооперации в лесном хозяйстве. Впрочем, полноценному сотрудничеству двух стран препятствуют санкции Совета Безопасности ООН, введённые из-за разработки ракетно-ядерной программы КНДР.