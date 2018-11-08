Президент Южной Кореи встретится с Владимиром Путиным на саммите АТЭС

Сеул, , 17:09 — REGNUM Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретится с президентом России Владимиром Путиным на форуме стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Папуа-Новой Гвинее 17−18 ноября. На форуме также запланирована встреча с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисом, сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

Мун Чжэ Ин и Владимир Путин обсудят ядерное разоружение Северной Кореи и процесс построения многосторонней системы безопасности на Корейском полуострове. Россия является соседом КНДР и была одним из 6 членов переговорного формата по денуклеаризации, в который также входили США, Китай, Северная и Южная Корея и Япония. Кроме того, Россия неоднократно поддерживала резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Северной Кореи из-за развития ядерной программы.

Президенты двух стран последний раз встречались в июне 2018 года, когда Мун Чжэ Ин посетил Россию с государственным визитом. Ранее сообщалось, что Владимир Путин собирается нанести визит в Южную Корею в январе 2019 года. Также до конца года ожидается приезд в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына.