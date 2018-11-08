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Сенат Мексики одобрил предоставление льгот гомосексуальным парам

Политика

Теперь реформу должна рассмотреть Палата депутатов

Мехико, 8 ноября 2018, 14:51 — REGNUM  Сенат Мексики одобрил реформу социального обеспечения, гарантирующую однополым супружеским парам доступ к социальным пособиям. Об этом пишет газета El País.

Эта инициатива должна устранить барьеры, препятствовавшие однополым парам получать равные с традиционными семьями льготы. В их числе — доступ к государственным медицинским услугам, пенсии для овдовевших и другие социальные пособия. Теперь реформа должна пройти через Палату депутатов.

В настоящее время 11 из 32 административных единиц Мексики признают однополые браки. В 2016 году глава государства Энрике Пенья Ньето предложил признать законность таких браков во всей стране, однако парламент счёл, что каждый штат должен самостоятельно решать этот вопрос.

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