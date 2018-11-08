Отбор начат: из 13 претендентов на пост мэра Великого Новгорода осталось 8

Великий Новгород, , 14:31 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 8 ноября, состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра города. Как сообщили ИА REGNUM в думе Великого Новгорода, в составе комиссии — 40 человек, её председателем избран первый заместитель губернатора Новгородской области — руководитель администрации губернатора Сергей Сорокин.

Заместителем председателя комиссии стал депутат Евгений Кузиков, секретарём — депутат Юрий Бочаров.

Комиссия рассмотрела документы, предоставленные на конкурс 13 участниками. К конкурсному отбору не были допущены пять из них. Николай Николаев и Сергей Светлов не были зарегистрированы из-за неполного комплекта документов, Владимир Ефимов — из-за просроченной справки о наличии или отсутствии судимости. Алексей Качкаев не допущен к конкурсу в связи с имевшейся судимостью и тем, что срок, после которого он может выдвигать свою кандидатуру на выборы, ещё не истёк. К Айдыну Мамедову возникли вопросы по гражданству РФ. Как отметили в думе, продолжается проверка по подтверждению его российского гражданства.

В итоге для участия в конкурсном отборе зарегистрированы восемь человек: это начальник отдела ЗАО «Новгородский металлургический завод» Максим Бомбин; лидер фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин; бывший вице-спикер думы Великого Новгорода Константин Демидов; председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков; руководитель организации «Авторемонтный завод Великий Новгород» Антон Кольчугин; гендиректор ООО «ЮКоМ Консалтинг» Константин Михайлов; вице-спикер Новгородской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Чурсинов и депутат думы Великого Новгорода, лидер Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам конкурс назначен на 14 ноября.

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