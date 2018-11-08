Песков: расследование Мюллера — «головная боль» США

Москва, , 14:24 — REGNUM Расследование предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США Россию не касается, это «головная боль» самих США, равно как и отставка с поста генпрокурора Джеффа Сешнса. Об этом 8 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это не вопрос России, это вопрос США, подчеркнул представитель Кремля, отказавшись развернуто комментировать отставку Сешнса.

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Он добавил, что расследование российского «вмешательства» в дела США не дало каких-либо внятных результатов. В Москве к этому делу не имеют и не хотят иметь отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса и временно назначил на его место Мэтью Уитэкера. Именно Сешнс ранее принял решение о расследовании «российского вмешательства» в выборы 2016 года. Руководить делом стал экс-директор ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер.

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