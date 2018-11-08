В афганской провинции Лагман ликвидировано 11 боевиков

Кабул, , 18:59 — REGNUM 7 ноября высокопоставленный командующий Национальной армией Афганистана заявил, что в результате операции Военно-воздушных сил Афганистана на территории провинции Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам) было ликвидировано 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиационные удары по позициям боевиков на территории уездов Алингар и Алишинг провинции Лагман.

Согласно вышеупомянутому заявлению, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовили новые террористические атаки на территории провинции, когда по ним были нанесены авиационные удары.

Высокопоставленный командующий Национальной армией Афганистана добавил, что в результате операции Военно-воздушных сил никто из мирных жителей или солдат сил безопасности и обороны не пострадал.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.