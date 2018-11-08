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Глава секретариата Высшего совета мира Афганистана покинул свой пост

Политика

Мохаммад Акмар Хпылвак не объяснил причины своего решения покинуть занимаемый пост

Глава секретариата Высшего совета мира Афганистана покинул свой пост
Etereuti
Флаг Афганистана

Кабул, 8 ноября 2018, 17:20 — REGNUM  7 ноября глава секретариата Высшего совета мира Афганистана и старший советник президента по политическим вопросам Мохаммад Акмар Хпылвак объявил, что покинет оба занимаемых им поста.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Мохаммад Акмар Хпылвак сообщил об этом в своем письме президенту Афганистана Ашрафу Гани.

В своем письме Мохаммад Акмар Хпылвак поблагодарил главу государства за предоставленные ему возможности проявить себя и сказал, что всегда делал все возможное для установления в Афганистане мира и обеспечения процветания страны. Он также заявил, что поддерживает все инициативы президента Гани по достижению мира.

В своем письме Мохаммад Акмар Хпылвак не называет конкретных причин решения покинуть посты главы секретариата Высшего совета мира и старшего советника президента по политическим вопросам.

Мохаммад Акмар Хпылвак много работал над привлечением движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к мирным переговорам. В частности, в сентябре он посетил Москву, где принял участие в обсуждении проведения московского формата по Афганистану.

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Зарубежная хроника
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