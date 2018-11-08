Глава секретариата Высшего совета мира Афганистана покинул свой пост

Кабул, , 17:20 — REGNUM 7 ноября глава секретариата Высшего совета мира Афганистана и старший советник президента по политическим вопросам Мохаммад Акмар Хпылвак объявил, что покинет оба занимаемых им поста.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Мохаммад Акмар Хпылвак сообщил об этом в своем письме президенту Афганистана Ашрафу Гани.

В своем письме Мохаммад Акмар Хпылвак поблагодарил главу государства за предоставленные ему возможности проявить себя и сказал, что всегда делал все возможное для установления в Афганистане мира и обеспечения процветания страны. Он также заявил, что поддерживает все инициативы президента Гани по достижению мира.

В своем письме Мохаммад Акмар Хпылвак не называет конкретных причин решения покинуть посты главы секретариата Высшего совета мира и старшего советника президента по политическим вопросам.

Мохаммад Акмар Хпылвак много работал над привлечением движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к мирным переговорам. В частности, в сентябре он посетил Москву, где принял участие в обсуждении проведения московского формата по Афганистану.