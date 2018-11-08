Кубу посетит председатель правительства Испании Педро Санчес

Гавана, , 17:52 — REGNUM Министр иностранных дел Испании Хосеп Боррелл подтвердил, что на 22−23 ноября у председателя правительства Испании Педро Санчеса запланирован визит на Остров свободы. Это первый визит главы правительства Испании на Кубу с 1986 года, когда остров посетил Фелипе Гонсалес (премьер-министр Испании в 1982—1996 гг.). По сообщению кубинского новостного агентства «Пренса Латина», Боррелл заявил о том, что пришло время начать новую страницу в кубино-испанских отношениях. В 1996 г. с принятием так называемой «Общеевропейской позиции» отношения Кубы с Испанией, как и с ЕС в целом, были фактически заморожены, чему в значительной мере способствовал Хосе Мария Аснар (премьер-министр Испании в 1996—2004 гг.). В соответствии с этой «позицией», сотрудничество Европы с Кубой увязывалось с «необходимостью соблюдения прав человека и проведения демократических реформ» на острове. По словам Боррелла, данная политика нанесла испано-кубинским отношениям колоссальный ущерб.

Прорыв в отношениях наметился лишь в декабре 2016 года, когда ЕС и Куба подписали Соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве. Теперь, по мнению главы испанского МИД, пришло время для достижения аналогичного соглашения между Кубой и Испанией. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель и Санчес договорились встретиться на острове 25 сентября, во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.