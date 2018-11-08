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Анкара: принять участие в создании турецкого истребителя еще можно

Политика

В стране ждут предложений

Анкара: принять участие в создании турецкого истребителя еще можно
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Прототип самолета TF-X

Анкара, 8 ноября 2018, 14:15 — REGNUM  Международные компании-производители реактивных двигателей по-прежнему могут принять участие в проекте создания турецкого истребителя TF-X, заявил 8 ноября глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает британское агентство Reuters.

По его словам, Анкара проводит переговоры с американской компанией Rolls Royce. Тем не менее с учетом длительности проекта турецкие власти готовы рассмотреть предложения других компаний. Демир также подчеркнул, что страна готова к массовому производству своих танков Altay.

Напомним, TF-X — проект истребителя пятого поколения. Его разрабатывает турецкая компания аэрокосмической индустрии TAI. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит $10 млрд.

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Политическая жизнь Турции
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