Оппозиция Бангладеш приняла объединенную программу предвыборных действий

Дакка, , 20:05 — REGNUM Представители блока оппозиционных партий Бангладеш — Единого народного фронта (ЕНФ) — провели конференцию, на которой приняли программу действий на предстоящих выборах в Национальное собрание (парламент) Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало» со ссылкой на слова генерального секретаря Бангладешской националистической партии и спикера ЕНФ Мирзы Фахрула Ислама Аламгира, на конференции оппозиционных партий принято окончательное решение по вопросу о необходимости продолжения диалога с правящей партией — Авами лиг.

По словам спикера ЕНФ, во время первого диалога с премьер-министром была достигнута договоренность о том, что правительство страны не будет ставить политических преград на пути ЕНФ, однако в действительности всё не так. Политических лидеров оппозиции «арестовывают и сажают за решетку», а затем «заводят против них сфальсифицированные дела». В этой связи, как утверждает Мирза Фахрул Ислам Аламгир, необходима вторая встреча Авами лиг и ЕНФ.