В Судане продолжаются нарушения прав человека — правозащитники

Хартум, , 14:23 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch порекомендовала Соединенным Штатам не вычеркивать Судан из списка стран-спонсоров терроризма, сообщает 8 ноября Associated Press.

По данным организации, в стране продолжаются нарушения прав человека, а также осуществляются нападения на гражданских со стороны сотрудников безопасности страны.

Напомним, данное заявление последовало за некоторыми шагами Вашингтона по активизации сотрудничества с Суданом, в частности в области борьбы с международным терроризмом.

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