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В Судане продолжаются нарушения прав человека — правозащитники

Политика

Вашингтону советуют не вычеркивать Судан из списка стран-спонсоров терроризма

В Судане продолжаются нарушения прав человека — правозащитники
DFID — UK Department for International Development
Лагерь беженцев в Южном Судане

Хартум, 8 ноября 2018, 14:23 — REGNUM  Правозащитная организация Human Rights Watch порекомендовала Соединенным Штатам не вычеркивать Судан из списка стран-спонсоров терроризма, сообщает 8 ноября Associated Press.

По данным организации, в стране продолжаются нарушения прав человека, а также осуществляются нападения на гражданских со стороны сотрудников безопасности страны.

Напомним, данное заявление последовало за некоторыми шагами Вашингтона по активизации сотрудничества с Суданом, в частности в области борьбы с международным терроризмом.

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