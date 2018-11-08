Четверг, 8 Ноября 2018 года
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Путин 8 ноября примет участие в сессии Совета ОДКБ

Политика

По итогам заседания планируется подписание порядка двух десятков документов, включая итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Путин 8 ноября примет участие в сессии Совета ОДКБ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на саммите ОДКБ

Москва, 8 ноября 2018, 14:13 — REGNUM  В ходе рабочего визита президента России Владимира Путина в Казахстан состоится встреча главы российского государства и его казахского коллеги Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что 8 ноября российский лидер примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По итогам заседания планируется подписание порядка двух десятков документов, включая итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Также в пресс-службе сообщили, что 9 ноября Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

Напомним, в пресс-службе Кремля 8 ноября сообщили, что президент России Владимир Путин 8 ноября прибыл в столицу республики Казахстан — город Астану.

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Внешняя политика России
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