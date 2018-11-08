Глава Кувенда Косово: визовый режим с ЕС будет упрощен к декабрю

Приштина, , 19:45 — REGNUM 7 ноября спикер Кувенда (парламента) Косово Кадри Весели заявил, что не откажется от защиты права на свободное движение косоваров внутри ЕС и что будет крайним проявлением расизма, если соответствующие институты ЕС не примут решение о либерализации визового режима с Косово в декабре этого года.

После совещания руководства Кувенда Весели заявил, что после выполнения критериев Европейский союз обязан подтвердить право граждан Косово на свободное передвижение внутри ЕС.

«Мы имеем право на то, чтобы в декабре Европейский союз принял решение о либерализации визового режима, иначе — это моя политическая позиция — это будет расизм, вопиющий расизм», — передает албанское новостное агентство «Телеграфи».

Также Весели выразил надежду на то, что Австрия, в качестве очередной председательницы ЕС передаст дело о либерализации визового режима в Совет Министров ЕС, несмотря на то, что по его словам, в Косово осведомлены о скептическом отношении Австрии к данному вопросу.

«До сих пор нам говорили, что либерализация визового режима — чисто технический вопрос, но теперь начинают звучать голоса о том, что это, оказывается, ещё и политическое дело. Это станет ударом по ценностям Европейского Союза», — заявил Весели, добавив, что именно из-за такой логики Косово уже 10 лет находится в политической изоляции.

Также Весели заявил, что ситуация в Косово лучше, чем в большинстве стран Западных Балкан и что «мы гордимся тем, что имеем… и продолжим лоббирование».