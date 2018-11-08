Четверг, 8 Ноября 2018 года
18:05:32 МСК

Косовские партии согласовали позицию по диалогу между Сербией и Косово

Политика

Партии косовского парламента сумели прийти к консенсусу по вопросу о диалоге между Косово и Сербией

Приштина, 8 ноября 2018, 16:06 — REGNUM  7 ноября в парламенте (Кувенде) Косово должно было состояться голосование по предложенному в результате парламентских дебатов проекту резолюции по диалогу между Косово и Сербией. О необходимости подобной резолюции заговорили в связи с негативной реакцией косовской общественности на заявления президента частично признанной республики Косово Хашима Тачи о том, что среди условий соглашения между Косово и Сербией может быть территориальный обмен или «корректировка границ».

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», голосование по проекту резолюции стояло на первом месте в повестке парламентских мероприятий на 7 ноября, однако поскольку парламентским группировкам удалось согласовать позиции по данному вопросу, оно было отменено.

Напомним, ранее премьер-министр Косово Рамуш Харадинай призвал партии проявить единство по этому вопросу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить