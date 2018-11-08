Косовские партии согласовали позицию по диалогу между Сербией и Косово

Приштина, , 16:06 — REGNUM 7 ноября в парламенте (Кувенде) Косово должно было состояться голосование по предложенному в результате парламентских дебатов проекту резолюции по диалогу между Косово и Сербией. О необходимости подобной резолюции заговорили в связи с негативной реакцией косовской общественности на заявления президента частично признанной республики Косово Хашима Тачи о том, что среди условий соглашения между Косово и Сербией может быть территориальный обмен или «корректировка границ».

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», голосование по проекту резолюции стояло на первом месте в повестке парламентских мероприятий на 7 ноября, однако поскольку парламентским группировкам удалось согласовать позиции по данному вопросу, оно было отменено.

Напомним, ранее премьер-министр Косово Рамуш Харадинай призвал партии проявить единство по этому вопросу.