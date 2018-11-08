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Греция намерена укреплять экономические связи с Косово

Политика

В Приштине состоялась встреча президента Косово и Генерального секретаря МИД Греции по вопросам экономики и развития

Греция намерена укреплять экономические связи с Косово
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Косово

Приштина, 8 ноября 2018, 18:17 — REGNUM  Президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи встретился с Генеральным секретарем МИД Греции по вопросам экономики и развития Иоаннисом Брачосом. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами, особое внимание было уделено экономическому взаимодействию.

Брачос заявил, что Греция видит значительный потенциал в росте торговли с Косово и «ищет возможности для углубления сотрудничества и экономического обмена».

Тачи заявил, что Косово ценит конструктивную заинтересованность Греции в делах Косово и поддержку, оказываемую Косово южной соседкой в международных организациях.

«Мы построили хорошие отношения с Грецией и работаем над тем, чтобы углублять их и дальше», — заявил Тачи, передает косовское новостное агентство «КосоваПресс».

Также глава Косово вспомнил о соглашении между Афинами и Скопье по поводу переименовании Македонии и заявил, что это соглашение «является вкладом в стабильность всего Балканского региона».

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Зарубежная хроника
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