В Кремле прокомментировали отставку генпрокурора США

Москва, , 14:03 — REGNUM Вопрос об уходе в отставку генерального прокурора США Джеффа Сешнса не имеет отношения к России. Об этом 8 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, указанный вопрос, как и вопрос о продолжающемся в США расследовании «вмешательства России» в американские выборы — никакого отношения к РФ не имеют.

«Это не наш вопрос, это вопрос Соединенных Штатов», — подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста генпрокурора США. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Мэтью Уитэкер, который ранее руководил аппаратом Сешнса.

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