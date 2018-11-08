Трамп пойдет на сближение с Китаем, а Россию ударят «сакральными санкциями»

Москва, , 14:08 — REGNUM Пока президент США поздравляет конкурирующую партию с выборами и не спешит проявлять свой буйный нрав, переваривая проигрыш, однако уже скоро давление на него демократов может привести к ужесточению санкций против России до «сакрального уровня» и улучшению взаимоотношений с Китаем, текущее «противостояние» с которым на поверку может оказаться лишь своеобразными брачными играми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил член федерального политсовета «Партии Роста» Дмитрий Потапенко.

«В США прошли выборы, в результате которых демократы ожидаемо подхватили упавшее бремя власти. Соответственно, Дональд Трамп, как и предполагалось ранее, становится хромой уткой: его деятельность в условиях демократического большинства в Конгрессе будут сталкиваться с ограничениями и противодействием конкурирующей партии. В этих условиях вероятность ужесточения американских санкций против России возрастает, — пояснил Потапенко. — Там много всяческих пунктов, но никто пока не афишировал какие-то сакральные вещи. Не считать же сакральным запрет полетов в США «Аэрофлота» или любой иной авиакомпании, которая контролируется российским государством?»

По его словам, «сакральным» в данной связи может оказаться запрет на передачу технологий, связанных с нефте-газовым комплексом. Ограничения приведут к замедлению и ухудшению разработок как перспективных месторождений, так и действующих.

«Мы можем сколько угодно говорить о том, что мы справимся сами и с помощью Китая, но это технологически невозможно по причине того, что альтернативных технологий нет, — добавил Потапенко. — Проигрыш партии Трампа может привести к смягчению риторики США во взаимоотношениях с Китаем. В результате окажется, что «торговая война» между этими странами, о которой говорят наши официальные ведомства — всего лишь препирания в духе «молодые бранятся, только тешатся».

Для России это означает, что она не сможем играть на американо-китайских противоречиях и зарабатывать политический профит, и самым сложным тут может стать работа с внешним госдолгом.

«Самым сложным для нас станет (надеюсь, что этого не случится) работа с внешним госдолгом, потому что иначе Россию накроет большой экономический кризис, который ничем компенсировать не удастся», — считает Потапенко.«Пока что Трамп поздравляет демократов с выигрышем, не показывая свое буйство характера. В противном случае нам же будет хуже», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп высказался на тему отношений с лидером России Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином, заявив, что установил хорошие отношения с лидерами обеих стран, однако председателя КНР он все же знает немного лучше, чем российского президента.

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