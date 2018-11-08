Власти Италии договорились об отмене сроков давности преступлений

Рим, , 13:51 — REGNUM Партия «Лига» готова поддержать проект декрета своих партнеров по правящей коалиции об отмене сроков давности преступлений, заявил журналистам в четверг, 8 ноября, лидер партии, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Affari Italiani.

«Мы договорились за полчаса. Уголовные процессы должны проходить быстро, виновные должны отправляться за решетку, невиновные — на свободу. Норма вступит в силу с 2020 года одновременно с реформой уголовного кодекса», — сказал Сальвини.

Поддержка обеих правящих партий означает, что декрет будет утвержден — у коалиции есть большинство в парламенте.

Как сообщалось ранее, декрет предполагает, что отсчет сроков исковой давности преступлений будет приостанавливаться после вынесения приговора судом первой инстанции. Цель поправки, внесенной «Движением 5 звезд», — предотвратить уход от наказания прежде всего политиков, утверждают в партии. Премьер-министр Джузеппе Конте отмечал, что действующие нормы становятся причиной многочисленных злоупотреблений.

Маттео Сальвини подтверждал готовность выполнить обещание (утверждение этого декрета входит в коалиционный контракт правительства), однако отмечал, что новые правила не должны привести к тому, что рассмотрение дел станет бесконечным. Итальянская оппозиция выступает против данной поправки, считая ее противоречащей Конституции. В правительстве считают, что оппозиция таким образом защищает своих лидеров, которых и могут коснуться новые правила.

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