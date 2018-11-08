США ищут защиты от РФ, Киев нагнетает антироссийскую истерию: Радио REGNUM

Москва, 8 ноября 2018, 14:00 — REGNUM
- В США хотят защитить выборы от «российского вмешательства»;
- Киев вновь «нагнетает антироссийскую истерику»;
- В Дамаске оценили вероятность успешных атак Израиля;
- На Украине «душат свободу слова»;
- Москва запросила обсуждение санкций против КНДР в Совбезе ООН.
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Читайте ранее в этом сюжете: О проблемах с ядерным оружием и цифровом неравенстве: Радио REGNUM