Впервые за три года в Йемене назначен министр обороны

Сана, , 13:42 — REGNUM Свергнутый президент Йемена Мансур Хади назначил нового министра обороны впервые за три года, сообщает 8 ноября Anadolu.

Должность займет генерал-лейтенант Мохаммед Али аль-Макдаши. Должность оставалась вакантной с марта 2015 года, когда прошлый глава оборонного ведомства был взят в плен хуситами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Правозащитники обвинили йеменских хуситов в милитаризации госпиталей