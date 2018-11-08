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Впервые за три года в Йемене назначен министр обороны

Политика

Должность была вакантной с 2015 года

Сана, 8 ноября 2018, 13:42 — REGNUM  Свергнутый президент Йемена Мансур Хади назначил нового министра обороны впервые за три года, сообщает 8 ноября Anadolu.

Должность займет генерал-лейтенант Мохаммед Али аль-Макдаши. Должность оставалась вакантной с марта 2015 года, когда прошлый глава оборонного ведомства был взят в плен хуситами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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