Военнослужащим запрещают выкладывать сведения о себе в интернете

Москва, , 13:19 — REGNUM Законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в интернете, в том числе в соцсетях фото, видео и геолокацию, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Речь идет о запрете военнослужащим размещать в СМИ и интернете сведения, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых они проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения).

Меры воздействия определены дисциплинарным уставом.

«Проблема существует, на нее надо реагировать… Норма будет распространяться только на действующих военнослужащих, проходящих службу по призыву», — уточнил в ходе дискуссии замглавы Минобороны Николай Панков.

Законопроект направлен на обеспечение личной безопасности военнослужащих и обеспечение мер собственной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, отметил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).