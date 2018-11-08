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Военнослужащим запрещают выкладывать сведения о себе в интернете

Политика

Речь идет о широком наборе данных, которыми могут воспользоваться в ущерб безопасности

Военнослужащим запрещают выкладывать сведения о себе в интернете
Цитата из видео Научные роты — интеллектуальный плацдарм российской армии (Россия-1. Ярославль)
Солдаты за мониторами

Москва, 8 ноября 2018, 13:19 — REGNUM  Законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в интернете, в том числе в соцсетях фото, видео и геолокацию, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Речь идет о запрете военнослужащим размещать в СМИ и интернете сведения, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых они проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения).

Меры воздействия определены дисциплинарным уставом.

«Проблема существует, на нее надо реагировать… Норма будет распространяться только на действующих военнослужащих, проходящих службу по призыву», — уточнил в ходе дискуссии замглавы Минобороны Николай Панков.

Законопроект направлен на обеспечение личной безопасности военнослужащих и обеспечение мер собственной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, отметил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

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