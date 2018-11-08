Киев, , 13:18 — REGNUM В четверг, 8 ноября, депутат Верховной рады Вадим Рабинович по итогам своих встреч с посещающими Украину французскими сенаторами заявил, что те «шокированы» происходящим в стране. Сенаторы узнали от депутата о проблемах со свободой слова и о некоторых других проблемах и обещали «проинформировать европейские структуры». Рабинович, в свою очередь, надеется, что Европа наконец введет санкции против майданных политиков.

Заявления оппозиционного депутата схожи с заявлениями его французских собеседников в одном важном пункте: они являются, мягко выражаясь, лукавыми.

Проблемы со свободой слова, которые на новейшем этапе символизируются фамилиями «Вышинский», «Гужва» и «Муравицкий», а также названиями «112» и Newsone, начались сразу после государственного переворота, и тогда упоминались другие названия и фамилии, прежде всего «Бузина» и «Вести». С тех пор ничего не изменилось, просто процесс зашел немного дальше.

И тогда, и сейчас европейские политики, будучи спрошенными об этих проблемах, ужасаются, ахают и обещают вести мониторинг, но после этого ничего не происходит и ничего не меняется.

Нечто подобное происходит в вопросе и со всеми другими правами и свободами на Украине. Совсем недавно европейские политики ужасались избиению цыган участниками украинских нацистских групп, которым покровительствует власть. Майданные политики кивали и обещали принять меры. А буквально накануне выпустили на свободу координатора нацистской группы, чья вина в нападении на цыган не вызывает никаких сомнений.

Западные политики ничего в происходящем на Украине не понимают и понимать не хотят, они работают на поставленные им цели, а что происходит по дороге — им безразлично.

Конечно, они выразят обеспокоенность, если вы их об этом спросите. Но с какой стати они должны решать проблемы Украины? Это только на самой Украине, а также местами в России некоторым кажется, что добрый западный дядя будет устанавливать здесь справедливость. Доброму западному дяде наплевать, что происходит в той или иной гвинее. Он добился своей цели, получив геополитический плацдарм, а все остальное — проблемы гвинеи.

Но столь же лукавым является и высказывание самого Рабиновича, который прекрасно понимает все вышеперечисленное, но делает вид, что по-прежнему уповает на доброго дядю.

В сумме же получается, что ни внутри Украины, ни снаружи, со стороны западной ее границы, нет никаких сил, на которых можно было бы рассчитывать в вопросе о правах и свободах. Западным политикам нужна внешняя пристойность. Украинским оппозиционерам — приличная фракция в парламенте. Права и свободы граждан Украины не нужны никому, кроме, возможно, их самих. Но пессимисты полагают, что этот поезд уже ушел.