Четверг, 8 Ноября 2018 года
14:43:16 МСК

Главы МИД Франции и Британии встретятся в Париже

Политика

Стороны обсудят ряд международных проблем, в частности выход Великобритании из ЕС, ситуацию в Иране, Сирии и Африке

Париж, 8 ноября 2018, 13:20 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим британским коллегой Джереми Хантом в Париже, 8 ноября, за несколько дней до празднования 100-летия окончания Первой мировой войны, в ходе которой французские и британские войска сражались бок о бок, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Франция привержена углублению двустороннего политического сотрудничества, а также взаимодействию в области кибербезопасности.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудят ряд международных проблем, в частности выход Великобритании из ЕС, ситуацию в Иране, Сирии и Африке.

Министры также обсудят общие приоритеты в Африке, особенно в Сахеле, где франко-британское сотрудничество нацелено на поддержку Центрально-Африканской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Франции Флоренс Парли на Дакарском форуме по вопросам мира и безопасности в Африке выступила против любых «манипуляций интересами власти» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Читайте ранее в этом сюжете: ЦАР: Париж выступает против манипуляций интересами власти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить