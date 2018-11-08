Главы МИД Франции и Британии встретятся в Париже

Париж, , 13:20 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим британским коллегой Джереми Хантом в Париже, 8 ноября, за несколько дней до празднования 100-летия окончания Первой мировой войны, в ходе которой французские и британские войска сражались бок о бок, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Франция привержена углублению двустороннего политического сотрудничества, а также взаимодействию в области кибербезопасности.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудят ряд международных проблем, в частности выход Великобритании из ЕС, ситуацию в Иране, Сирии и Африке.

Министры также обсудят общие приоритеты в Африке, особенно в Сахеле, где франко-британское сотрудничество нацелено на поддержку Центрально-Африканской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Франции Флоренс Парли на Дакарском форуме по вопросам мира и безопасности в Африке выступила против любых «манипуляций интересами власти» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Читайте ранее в этом сюжете: ЦАР: Париж выступает против манипуляций интересами власти