В Совфеде отреагировали на слова депутата Рады о «шоке» Европы от Украины

Симферополь, , 13:04 — REGNUM У Европы двоякое отношение к происходящему на Украине. С одной стороны, ситуация в стране осуждается, однако на деле происходящее всячески поддерживается. Об этом, комментируя заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о «шокированной» от происходящего на Украине со свободой слова Европе, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

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Сенатор в беседе с RT отметил, что если объективно оценивать ситуацию на Украине (с соблюдением прав человека, свободы слова, противодействия нацизму и фашизму), то «любое государство отнесётся к происходящему «крайне негативно».

«Но дело в том, что хоть на Украине всё действительно плохо, […] это государство, которое стремится в Европу, в НАТО, борется с российской угрозой. Поэтому в кулуарах Европы говорят одно, даже осуждают ситуацию на Украине, но тем не менее всячески поддерживают происходящее», — пояснил Сергей Цеков. Напомнив о том, что «Европа — сообщество с двойными стандартами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что французские сенаторы в шоке от происходящего на Украине в области обеспечения свободы слова. По его словам, страны Европы могут пойти на ограничения против ряда украинских чиновников, которые «душат свободу слова».

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По мнению обозревателя ИА REGNUM Михаила Демурина, Украина для Европы «не самоцель, а инструмент антироссийской политики. А для такой «работы» она и в нынешнем виде вполне им годится».

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