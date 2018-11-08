Демурин: втягивая в газово-транзитные дела США, Киев раздражает ЕС

Москва, , 13:03 — REGNUM В том, что заявил Парубий по поводу «приглашения США к использованию газотранспортной системы Украины для ее защиты от России», есть немало полезного для России, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что европейским странам не стоит участвовать в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», так как он ставит под угрозу их энергетическую безопасность. Он выдвинул инициативу о приглашении США к использованию украинской газотранспортной системы ради её защиты от России.

Я очень удивлюсь, если американцы взвалят на себя стоимость ремонта украинских трубопроводов, поскольку они, как известно, на ладан дышат. Но если они этим займутся, флаг им в руки: может, пригодятся.

Но более важно в сегодняшних обстоятельствах то, что чем больше украинский режим втягивает в газово-транзитные дела американцев, тем больше он раздражает европейские державы, прежде всего Германию.

До критической массы раздражения ещё не дошло, но свою новую лепту в её формирование Андрей Парубий внёс. Осталось ему ещё предложить европейцам вместо того, чтобы строить «Северный поток — 2», отремонтировать для американцев украинскую ГТС.

Звучит абсурдно? Вовсе нет: степень нестабильности киевской хунты настолько высока, а увязка задачи удержания власти с поддержкой со стороны Вашингтона настолько очевидна, что прогиб режима Порошенко под американцев будет всё более низким — в обоих смыслах этого слова.

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