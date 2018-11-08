Сибирский региональный центр МЧС объявил о ликвидации

Красноярск, , 12:45 — REGNUM До конца 2018 года Сибирский региональный центр МЧС России подлежит ликвидации. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 ноября, в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что ликвидация произойдёт в рамках очередного этапа реформирования управленческой структуры министерства и коснётся также Южного, Центрального и Северо-Западного центров.

Новая система, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, будет представлена тремя уровнями: федеральным (министерство); региональным (субъект РФ); местным (пожарно-спасательный гарнизон). В Сибирском региональном центре МЧС России уточнили, что реорганизация направлена на «сокращение количества обеспечивающих структур и упразднение должностей руководящего состава».

«Речь идёт исключительно об упразднении управленческого аппарата. Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС России остаются в прежних местах дислокации и несут службу по предназначению», — обратили внимание в ведомстве. Кто именно лишится работы из-за преобразований, не уточняется.

В результате реформирования системы Главные управления МЧС России по регионам, спасательные воинские формирования и поисково-спасательные подразделения, дислоцирующиеся на территории Сибирского федерального округа, переподчинят ГУ МЧС России по Новосибирской области; Уральского федерального округа — ГУ МЧС России по Свердловской области; Дальневосточного федерального округа — ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Хабаровский и Красноярский авиационно-спасательные центры будут находиться в подчинении у управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России.

«МЧС России обеспечит выполнение всех социальных обязательств личному составу Сибирского регионального центра. Создана рабочая группа, главным приоритетом которой остаётся сохранение высокопрофессиональных кадров. Штатная численность в головных главках будет увеличена, благодаря передаче им полномочий региональных центров», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, планируется перевод сотрудников на вакантные должности в территориальных органах МЧС России по субъектам РФ. Кадровые решения будут приниматься по решению Центральной аттестационной комиссии МЧС России.

Добавим, начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко поблагодарил руководителей всех уровней власти за совместную работу. В их адрес разосланы благодарственные письма.

Напомним, Сибирский региональный центр МЧС России действовал с 1991 года. Тогда указом президента РФ был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Этим же указом было определено создание девяти региональных центров, в том числе Западно-Сибирского РЦ (Новосибирск), Восточно-Сибирского (Красноярск) и Забайкальского (Чита). Впоследствии их объединили в один Сибирский региональный центр.