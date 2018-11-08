Трамп стал рекордсменом по отставкам высокопоставленных чиновников — СМИ

Вашингтон, , 12:50 — REGNUM При Дональде Трампе в США произошло больше «высоких отставок», чем при любом другом президенте этой страны за последние 40 лет, сообщает 8 ноября Axios. Новейшая, но не последняя отставка — генеральный прокурор Джефф Сешнс.

Отмечается, что, хотя такая практика «вращающихся дверей» для высших должностных лиц государства и не является обыденной, все же теперь, с завершением промежуточных выборов, можно ожидать некоторого снижения оборотов. Пока что за 22 месяца, прошедших со времени вступления Трампа в должность, в этом списке — 29 человек, начиная с Майкла Флинна (советника Трампа по вопросам национальной безопасности) и заканчивая Сешнсом. Также в нем оказались директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи (вместо него была назначена 28-летняя бывшая модель Хоуп Хикс, сама ушедшая через год), старший советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон, глава администрации Белого дома Райнс Прибус, директор ФБР Джеймс Коми, заместитель директора ФБР Эндрю Маккэйб, генеральный прокурор Салли Йейтс, заместитель помощника президента Себастьян Горка, заместители советника по нацбезопасности Кэтлин Макфарланд и Дина Пауэлл, директор отдела правительственной этики Уолтер Шауб, госсекретарь Рекс Тиллерсон, посол в ООН Ники Хейли и другие.

Отставка Джеффа Сешнса вызвала большой резонанс и подозрения оппозиционных политиков в том, что данная мера, вкупе с назначением исполняющим обязанности гепрокурора США Мэтью Уитакера, могут повредить расследованию Мюллера о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы.