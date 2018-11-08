На заседании ОДКБ в Астане изменили состав воинских контингентов

Астана, , 12:29 — REGNUM Изменения в состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования и состав миротворческих контингентов ОДКБ были внесены в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Также был утвержден перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на срок до 2025 года.

Участники встречи уделили внимание проблемам международной и региональной безопасности, вопросам координации внешнеполитической деятельности государств — членов ОДКБ, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала организации. Одобрено положение о Центре кризисного реагирования ОДКБ, в котором определены задачи, функции, организационные и правовые основы деятельности центра.

Были также рассмотрены вопросы совершенствования военной составляющей организации, проекты решений о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ.

Также в рамках заседания министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев ипровел ряд двусторонних встреч с главами оборонных ведомств государств — членов ОДКБ.