Четверг, 8 Ноября 2018 года
12:58:05 МСК

Правозащитники обвинили йеменских хуситов в милитаризации госпиталей

Политика

Повстанцы разместили военных в некоторых больницах Ходейды

Сана, 8 ноября 2018, 12:31 — REGNUM  Правозащитная организация Amnesty International обвинила хуситов в целенаправленной милитаризации госпиталей в портовом городе Ходейда, сообщает 8 ноября Al Arabia.

По данным общественников, хуситы расположили ополченцев на крышах ряда больниц в осажденном арабской коалицией городе. Данный шаг может повлечь за собой печальные последствия.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Йемена обвинило хуситов в «террористических намерениях»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить