Правозащитники обвинили йеменских хуситов в милитаризации госпиталей

Сана, , 12:31 — REGNUM Правозащитная организация Amnesty International обвинила хуситов в целенаправленной милитаризации госпиталей в портовом городе Ходейда, сообщает 8 ноября Al Arabia.

По данным общественников, хуситы расположили ополченцев на крышах ряда больниц в осажденном арабской коалицией городе. Данный шаг может повлечь за собой печальные последствия.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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