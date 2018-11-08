Болтон оценил уровень безопасности на прошедших выборах в США

Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Прошедшие 7 ноября в США промежуточные выборы были самыми безопасными в истории. Об этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал в своем Twitter.

В сообщении чиновник положительно отозвался о действиях американских властей, обеспечивших соблюдение достойного уровня безопасности в процессе голосования.

«Горжусь усилиями федеральных властей по обеспечению промежуточных выборов, ставших наиболее безопасными в истории», — написал Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава миссии ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что миссия не зафиксировала признаков иностранного вмешательства в американские выборы в конгресс 6 ноября.

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