«Применить можно к любому» — Захарова о новом законе Украины о границе

Москва, , 12:25 — REGNUM Новый закон Украины о пересечении государственной границы допускает совершенно произвольную трактовку и подведение под статьи практически любого иностранного гражданина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Содержащиеся в тексте закона обоснования случаев наступления уголовной ответственности, а именно въезд с целью нанесения вреда Украине, использование недостоверных документов при пересечении границы дают властям широкие, а, лучше сказать, просто безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа и подведения под его статьи просто любого гражданина», — заявила Захарова.

Учитывая, с какой лёгкостью раздаются титулы врагов Украины без каких-либо оснований, то наличие пункта «нанесение вреда Украины» можно применить вообще к любому человеку», — добавила она.

По её словам, в Киеве и не скрывают намерений достижений в первую очередь политических целей с помощью таких мер.

«Мы расцениваем все это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжить нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов», — добавила Захарова.

Ранее стало известно о подписании президентом Украины Петром Порошенко закона, который предусматривает введение уголовного наказания за незаконное пересечение государственной границы Украины. В соответствии с внесёнными в уголовный кодекс Украины поправками, отныне такие действия будут караться лишением свободы сроком до трёх лет, а в случае повторного нарушения — сроком от трёх до пяти лет.