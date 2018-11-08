В Армении вместо дорожной полиции появится патрульная служба

Ереван, , 12:21 — REGNUM Дорожная полиция Армении будет реорганизована в патрульную службу, которая будет быстро реагировать на инциденты и сообщения. Об этом сказал начальник полиции Валерий Осипян в ходе совещания у и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам Осипяна, система будет работать через центр оперативного управления, который будет создан при содействии Всемирного банка.

Никол Пашинян отметил важность деятельности патрульной службы, подчеркнув, что ее задачей станет обеспечение безопасности в глобальном плане.

«Действительно, это очень глобальная служба, и с точки зрения общественной безопасности она становится краеугольным камнем. По существу, патрульный является лицом полиции, лицом государства, лицом общественности. Важно, как себя ведет патрульный, какой у него уровень, как он общается с людьми, и от этого зависит восприятие гражданином своей страны, своего государства, правительства и полиции. Это служба ключевого значения, без преувеличения», — подчеркнул исполняющий обязанности премьер-министра.

По словам Осипяна, сотрудники патрульных служб будут проходить подготовку в рамках реформ. Никол Пашинян отметил важность осуществления вышеупомянутых реформ и поручил в максимально короткие сроки завершить работу над вышеупомянутым законопроектом.