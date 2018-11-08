Госдума существенно повышает штрафы за загрязнение водоемов

Москва, , 12:09 — REGNUM Законопроект, предполагающий существенное повышение штрафов за нарушение правил охраны водных объектов и водопользования, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

За нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юрлиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

За незаконную добычу песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осуществление молевого сплава древесины либо нарушение установленного порядка очистки водных объектов от затонувшей древесины и наносов влечет штраф в размере до 120 тыс. рублей.

За нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение влечет наложение административного штрафа до 150 тыс. рублей, следует из поправок в КоАП. Также вводятся повышенные штрафы за «нарушение правил водопользования при добыче полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно при возведении и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов и других продуктопроводов, проведении дноуглубительных, взрывных и иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб, портовых и иных сооружений». Максимальный штраф составит 120 тыс. рублей.

Штрафы носят превентивный характер и направлены на недопущение загрязнения рек, озер и прудов.

Большой резонанс получило загрязнение реки Вилюй. Летом 2018 года произошла экологическая катастрофа в бассейне реки Вилюй, связанная с прорывом дамбы дражных полигонов, что привело к загрязнению рек Ирелях, Малая Ботуобуйя и Вилюй. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии недавно озвучило предварительный расчет ущерба — 26 млрд 767 млн рублей, точная сумма будет определяться арбитражным судом. Надзорными органами алмазодобывающей компании АЛРОСА за произошедшее загрязнение рек назначен административный штраф в сумме 50 тыс. рублей. Но компания не согласна с ним и намерена обжаловать наказание.