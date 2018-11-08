Давать «политический окрас» испытаниям ракеты Minuteman III не стоит

Москва, , 12:08 — REGNUM Испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования Minuteman III — плановые и давать им политический окрас не следует, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее военно-воздушные силы США провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск был осуществлён в 23:01 6 ноября по времени Западного побережья США с базы Ванденберг в штате Калифорния.

Мы имеем дело с плановыми испытаниями единственной стоящей на вооружении США межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования.

Они проходят с определенной периодичностью и имеют задачу определить техническую готовность изделий — это особенно важно, учитывая тот факт, что последний Minuteman III был выпущен ещё в 1978 году (40 лет назад).

Конечно, ракеты многократно модернизировались, но проверять их надо обязательно. С той же целью регулярные испытания проводят российские Ракетные войска стратегического назначения. В этом смысле давать какой-то политический окрас этим испытаниям не следует.

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