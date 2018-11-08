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В МИД РФ прокомментировали жалобы на сбитый беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Политика

Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донбасса

Москва, 8 ноября 2018, 12:06 — REGNUM  Обвинения России со стороны Германии и Франции в атаке на беспилотник ОБСЕ в Донбассе лишены каких-либо оснований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«За время работы миссии ОБСЕ на Украине с 2014 года это девятый подобный случай, инцидент с беспилотными летательными аппаратами дальнего радиуса. Причём пять из них были утеряны над территорией, подконтрольной вооружённым силам Украины. Однако эти случаи потерь беспилотников наши партнёры по нормандскому формату предпочли не замечать — в своих лучших традициях», — заявила Захарова.

Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донбасса, недалеко от российско-украинской границы — у поселка Нижнекрынское. Со ссылкой на данные миссии в заявлении безапелляционно возлагается ответственность за инцидент на Россию и поддерживаемых ею сепаратистов.

«Показательно, что авторы заявления выдвинули эти обвинения без какого-либо основания и, конечно, как всегда, не дождавшись результатов расследования инцидента. Насколько нам известно, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уже вступила в контакт с представителями ДНР, которые обещали оказать всё необходимое содействие», — отметила Захарова.

По её словам, ещё 22 октября ДНР и ЛНР направили в миссию обращение с просьбой заранее уведомлять их о маршрутах полётов беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ и оснащать их проблесковыми маячками. Это связано с тем, что украинские военные всё чаще используют беспилотники в качестве боевой авиации против гражданских объектов в Донбассе.

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МИД России
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