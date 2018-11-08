Власти Австрии распорядились перекрыть пограничные с Венгрией переходы

Айзенштадт, Австрия, , 12:12 — REGNUM В целях борьбы с нелегальной миграцией власти Австрии распорядились перекрыть около 40 переходов на границе с Венгрией. В Венгрии раздражены таким решением, пишет газета Kronen Zeitung.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поднял этот вопрос 7 ноября в ходе визита в австрийский город Айзенштадт — административный центр приграничной провинции Бургенланд. Он пожелал «как можно больше взаимных пересечений границы, а не наоборот», поскольку Бургенланд — важный партнер Венгрии. Жители Венгрии были взволнованы сообщением о перекрытии пограничных переходов для автомобилей, мотоциклов и грузовиков.

Для решения проблемы венгерско-австрийской границы создана специальная рабочая группа. Она начнет свою работу на будущей неделе, результаты должны быть достигнуты до конца этого года.