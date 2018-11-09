Выходя — выходи: Киев и СНГ

Киев, , 01:19 — REGNUM Пример с «выходом Украины из СНГ» показывает, как нынешний Киев понимает свой политический интерес. О том, почему нынешняя Украина желает «уйти, но остаться», рассказывает автор ИА REGNUM Иннокентий Адясов.

Несмотря на громогласные заявления о выходе и игнорирование официальных мероприятий СНГ, Украина в лице своих властей пытается удержать все преимущества, полученные ей с момента образования СНГ в 1991 году. Уже тогда Верховная рада Украины (ВРУ) не пожелала ратифицировать Устав СНГ, тем не менее, придерживаясь Договора о создании этого политического образования.

Главная суть маневра заключалась в том, чтобы в рамках отраслевых органов Содружества получать максимальные преференции от торговли со странами-участницами. И это ей, Украине, неплохо удавалось вплоть до 2014 года, когда России пришлось ввести ограничение на ввоз некоторых украинских товаров для защиты внутреннего рынка РФ от реэкспорта из Европы. Учитывая же, что страны СНГ составляют львиную долю украинского внешнего рынка, выходить, разрывая экономические связи, было бы для Киева страшным ударом, — тем более, что грузинский опыт показывает: выход из СНГ означает разрыв соглашений, заключенных в рамках этой организации. Так что украинский статус в Содружестве пока так и остается не более, чем «временно замороженным».

Читайте статью Вышла ли Украина из состава СНГ? Зачем ей быть в СНГ вместе с Россией? и другие материалы Иннокентия Адясова о событиях на постсоветском пространстве.