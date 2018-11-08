«Информировать» Францию бесполезно: она сама создала преступный Киев

Москва, , 12:03 — REGNUM Франция несёт прямую ответственность за то, как стали развиваться события на Украине после февраля 2014 года — государственный переворот есть государственный переворот, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что французские сенаторы в шоке от происходящего на Украине в области обеспечения свободы слова. Страны Европы могут пойти на ограничения против ряда украинских чиновников, которые «душат свободу слова».

«Действительно, есть от чего содрогнуться, причем не только в области деятельности СМИ. И тем более это так, учитывая, что Франция несёт прямую ответственность за то, как стали развиваться события на Украине после февраля 2014 года.

Государственный переворот есть государственный переворот. Поддерживать власть незаконного режима можно только преступными способами и средствами, и нарушение свободы слова — лишь одно из них. Поэтому бесполезно «информировать правительство Франции» — оно само всё знает.

Без толку и «информировать европейские структуры» — они тоже в курсе дела. Просто Украина для них не самоцель, а инструмент. Инструмент антироссийской политики. А для такой «работы» она и в нынешнем виде вполне им годится.

Если и зайдёт серьёзно разговор о санкциях — будь то в отношении всего киевского режима или отдельных украинских политиков, — то только тогда, когда они перестанут устраивать ЕС. Для этого они должны перестать устраивать США. Но до этого пока далеко.

Если же говорить о «шоке», то мы, в России, сами в шоке, но не от того, что происходит на Украине, это уже для нас давно не новость, а от того, что происходит в Европе. В той же Франции, где откровенно притесняются российские СМИ.

Да и далеко не только российские. Свободное распространение информации, свобода мнений — это уже прошлое Европы. А вот какое у неё с такой политикой будущее, большой вопрос».

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