Лавров выступит на заседании по Афганистану в Москве

Москва, , 12:01 — REGNUM Выступление главы МИД России Сергея Лаврова состоится 9 ноября на заседании московского формата по Афганистану. Об этом 8 ноября сообщила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.Она пояснила, что в этот день пройдет второе заседание московского формата по Афганистану. Его участниками будут министры иностранных дел и профильные спецпредставители. Откроет встречу Сергей Лавров. Как сообщало ИА REGNUM, члены Высшего совета мира Афганистана примут участие в московском саммите как частные лица. Московский формат по Афганистану должен поспособствовать прямым переговорам между афганским правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пояснил официальный представитель МИД страны Сибхат Ахмади. Наблюдать за дискуссиями также будет представитель США.

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