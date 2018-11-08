В МИД РФ подсчитали количество введенных США за семь лет санкций

Москва, , 12:00 — REGNUM Власти Соединенных Штатов за семь лет начиная с 2011 года вводили антироссийские санкции более 60 раз. Об этом 8 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, такой подход Вашингтона демонстрирует слабость его позиций и неспособность решать реальные проблемы, стоящие перед страной.

«С 2011 года США вводили против России разные ограничения и запреты уже 62 раза. Время идёт, поводы находятся», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что из-за введённых США и их союзниками санкций против Сирии население это государства лишилось доступа к целому ряду важнейших лекарственных препаратов.

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