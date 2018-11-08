В МИД РФ прокомментировали первые результаты расчистки Ракки от завалов

Москва, , 11:49 — REGNUM Число обнаруженных жертв среди гражданского населения в результате освобождения силами западной коалиции сирийской Ракки от террористов достигло устрашающих масштабов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Это страшные данные. В это невозможно поверить, особенно учитывая ту истеричную реакцию, которые США и другие западные организации и неправительственные организации выражали в отношении защиты прав сирийцев», — заявила Захарова.

На прошлой неделе сирийское правительство в письмах на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности ООН привело трагическую статистику жертв бомбардировок коалицией города Ракки в ходе освобождения города от сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При разборе оставшихся от ударов завалов в двух районах города, на стадионе и местного зоопарка были обнаружены тела более 4 тыс. человек. Преимущественно это женщины, старики и дети. Был найден могильник с 1,5 тыс. жертв бомбардировок, а ткже ещё один — на ферме рядом с педиатрической клиникой и национальным госпиталем, где обнаружены останки более 2,5 тыс. человек.

В письмах отмечается, что к настоящему времени в Ракке, которую практически сравняли с землёй, разобрано лишь 2% завалов.