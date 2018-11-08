Москва, , 11:35 — REGNUM Из-за введённых США и их союзниками санкций против Сирии население это государства лишилось доступа к целому ряду важнейших лекарственных препаратов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Сирийское население продолжает ощущать на себе негативные последствия односторонних финансово-экономических санкций со стороны США и их союзников. Особенно тяжёлая ситуация складывается в сфере здравоохранения», — заявила Захарова.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеются значительные проблемы с обеспечением доступа квалифицированной медицинской помощи.

«Это связано не только с медленными темпами восстановления медучреждений, но и с дефицитом целого ряда лекарственных препаратов, в первую очередь для лечения онкологических заболеваний», — отметила официальный представитель МИД РФ.

При этом поставки лекарств в Сирию на коммерческой основе крайне затруднены из-за введённых рестрикций на банковские переводы, добавила дипломат.