Четверг, 8 Ноября 2018 года
13:02:36 МСК

Санкции США усугубили дефицит лекарств в Сирии — Захарова

Политика

Сирийское население продолжает ощущать на себе негативные последствия односторонних финансово-экономических санкций со стороны США и их союзников

Москва, 8 ноября 2018, 11:35 — REGNUM  Из-за введённых США и их союзниками санкций против Сирии население это государства лишилось доступа к целому ряду важнейших лекарственных препаратов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Сирийское население продолжает ощущать на себе негативные последствия односторонних финансово-экономических санкций со стороны США и их союзников. Особенно тяжёлая ситуация складывается в сфере здравоохранения», — заявила Захарова.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеются значительные проблемы с обеспечением доступа квалифицированной медицинской помощи.

«Это связано не только с медленными темпами восстановления медучреждений, но и с дефицитом целого ряда лекарственных препаратов, в первую очередь для лечения онкологических заболеваний», — отметила официальный представитель МИД РФ.

При этом поставки лекарств в Сирию на коммерческой основе крайне затруднены из-за введённых рестрикций на банковские переводы, добавила дипломат.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить