В МИД РФ прокомментировали ситуацию в сирийском Идлибе

Москва, , 11:33 — REGNUM На сегодняшний день говорить об окончательном формировании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб пока рано. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, террористы из «Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие группы ежедневно устраивают провокации.

«Несмотря на практические успехи в деле формирования предусмотренной меморандумом демилитаризованной полосы вдоль границ этой зоны, говорить о завершении необходимой работы пока рано», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко уведомил, что в результате обстрела позиций сирийских правительственных войск в провинции Латакия погиб один военнослужащий сирийской армии.

Читайте также: В сирийской Латакии боевики из зоны «Идлиб» убили сирийского военного

Добавим, 7 ноября стало известно, что в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб отслеживают обстановку российские расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ).

Читайте также: Расчеты войск РХБ России начали мониторить ситуацию в Идлибе