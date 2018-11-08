В Идлибе не удаётся сформировать демилитаризованную полосу — Захарова

Москва, , 11:28 — REGNUM В сирийском Идлибе по-прежнему не удаётся достичь стабилизации обстановки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Продолжается реализация российско-турецкого меморандума о стабилизации в зоне деэскалации Идлиба от 17 сентября. Несмотря на практические успехи в деле формирования предусмотренной меморандумом демилитаризованной полосы вдоль границ этой зоны, говорить о завершении необходимой работы пока рано», — заявила Захарова.

В целом же в Сирии сохраняется относительно спокойная обстановка, отметила дипломат, и боестолкновения отмечались лишь в тех анклавах, где сохраняется террористическое присутствие.

17 сентября в Сочи между президентами России и Турции был подписан меморандум о создании демилитаризованной зоны глубиной 15−20 км в Идлибе. Её планировалось создать к 15 октября, однако Турция попросила дать ей дополнительное время из-за сложностей с условиями безопасности со своей стороны.