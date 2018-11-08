Политолог объяснил «шок» Европы от происходящего на Украине

Москва, , 11:27 — REGNUM Роль стран Европы в кризисе на Украине колоссальна. Так прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о «шокированных» украинским кризисом европейских сенаторах политолог, экономист Александр Дудчак, передает 8 ноября RT.

Европе стоит вспомнить о своём вкладе в текущую ситуацию. В феврале 2014 года европейские страны подписали соглашение об урегулировании политического кризиса в Киеве, рассчитывая таким образом давить на Россию.

В Европе надеялись на преференции и эффективность санкций, однако план не удался. Отрыв Украины от России произошел, однако обернулся убытками в размере €100 млрд.

«Европа должна хотя бы сейчас начать исправлять ошибки и называть вещи своими именами», — сказал Дудчак.

Он также назвал «откровенные» заявления Рабиновича частью его предвыборной компании: пришло время выборов, рассказывания сказок и указания на виновных в нужном ключе.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что европейские сенаторы «шокированы» происходящими на Украине притеснениями журналистов. Страны Европы могут пойти на ограничения против ряда украинских чиновников, которые «душат свободу слова».

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